На Харьковщине пропала малолетняя девочка: фото и приметы

В Харькове сотрудники Нацполиции объявили в розыск Агнессу Литвинову 2008 года рождения. Девочка ушла из дома в воскресенье, 1 августа, и вот уже сутки не выходит на связь ни с родителями, ни с друзьями.

Об этом сообщили на Telegram-канале правоохранительного ведомства. Отмечается, что Агнесса выглядит старше своего возраста и поэтому всех, кто может оказать содействие в местонахождении девочки-подростка, обращать внимание на более взрослых девушек.

В частности, на первый взгляд пропавшему ребенку можно дать 16-17 лет, ее рост 160 см, среднего телосложения, светло-золотой оттенок волос, зелено-карие глаза. Особая примета: шрам на надбровной линии.

Видео дня

Девочка вышла из дома в розово-коричневом платье.

Сотрудники Нацполиции просят всех, кто мог видеть ребенка в последние сутки, предоставить информацию по номерам телефонов: (057) 738-30-24, 067-656-36-27, 063-720-21-75, 102.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Старый Салтов Харьковской области провели в последний путь 6-летнюю Мирославу Третяк. Девочку искали в течение дня, прежде чем обнаружить ее искалеченный труп на заброшенной стройке. Правоохранители вручили подозрение в убийстве малышки 13-летнему соседу Мирославы, который последним видел ее живой.