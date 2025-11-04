На Харьковщине оккупанты убили дроном двух безоружных людей и собаку: никаких военных объектов рядом не было

3 ноября оккупанты целенаправленно атаковали беспилотником двух гражданских жителей села Кругляковка, на Харьковщине. Люди вместе с собакой двигались по дороге, возле которой не было никаких военных объектов.

Видео дня

В пресс-службе 77 отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ, сообщили, что свое очередное преступление оккупанты сняли на видео. Кадры убийства мирных жителей Харьковщины начали распространять россияне, обвиняя в преступлении украинских военных.

"Российские войска снова продемонстрировали свое истинное лицо террора и бесчеловечной жестокости, проведя "операцию под чужим флагом"", – говорится в заметке военных."Никаких военных объектов или позиций рядом не было", – отметили в 77 бригаде.

Двое мирных жителей и пес шли по дороге, держа в руках белый флаг. Российские военные преступники атаковали безоружных людей FPV-дронами. Все они погибли.

Собственное преступление оккупанты сняли, чтобы использовать кадры для пропаганды. Так, по данным Центра противодействия дезинформации, российские ресурсы начали распространять видео , отмечая, что атаку, якобы, совершили украинские военные, когда люди "пытались выйти к ВС РФ".

"Подобными постановками кремлевская пропаганда пытается оправдать террор, который осуществляют войска РФ против мирных украинцев, и переложить ответственность за собственные преступления на Украину", – отметили в Центре противодействия дезинформации.

Расследование российского военного преступления

4 октября в Офисе Генерального прокурора Украины сообщили, что Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование убийства гражданских. Дело расследуют по факту совершения военного преступления, которое привело к гибели людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, в результате атаки вражеских дронов погибли двое мужчин в Миропольской общине Сумской области и Марганце Донецкой области.

Также стало известно, что в ночь на 26 октября 2025 года в результате обстрела страной-террористкой Россией мирных территорий Днепропетровщины погиблапреподавательница музыки Петропавловской школы искусств Ирина Тимофеева.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!