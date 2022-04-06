На Харьковщине банда расстреляла людей в авто, а тела сожгла: выяснились детали преступления

В Харьковской области банда преступников расстреляла автомобиль с тремя людьми, а затем сожгла машину. Таким образом они пытались создать имитацию гибели вследствие российского обстрела.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, один из подозреваемых в преступлении задержан правоохранителями. Суд заключил его под стражу.

Еще пятеро подозреваемых скрылись на временно оккупированной вражескими войсками территории.

В полиции рассказали, что преступление произошло 23 марта в Великобурлукском районе. Молодые люди похитили технику с зерном с фермерского хозяйства.

Хозяин с двумя работниками стали преследовать воров – те бросили технику и скрылись. Но вскоре они вернулись и устроили засаду на подъезде к селу.

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Когда машина заехала в село, ее расстреляли из автоматов, которые грабители нашли среди разбитой военной техники.

Затем они вывезли автомобиль в другое место и подожгли вместе с телами погибших, чтобы создать имитацию гибель вследствие обстрела. Погибли три человека 1967, 1993 и 2004 годов рождения.

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