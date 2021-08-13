На Харьковщине 16-летняя девушка получила удар током, делая селфи на крыше поезда
В Харьковской области 16-летняя девочка получила удар током на крыше железнодорожного вагона. Туда юная девушка забралась, чтобы сделать селфи.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции в Харьковской области. Отмечается, что инцидент произошел на железнодорожной станции Купянск-Узловой с самого утра 13 августа – сообщение о происшествии поступило в полицию около 06:00.
Юная девушка забралась на крышу вагона товарного поезда, стоявшего на станции, и пыталась сфотографироваться. Неизвестно, удалось ли селфи, но поплатилась девочка за такую фотосессию своим здоровьем – ее ударило током и отбросило на рельсы.
Девушку с ожогами рук госпитализировали в клиническую больницу скорой и неотложной помощи в Харькове. Пострадавшая находится в реанимации ожогового отделения. Состояние девушки тяжелое, она в результате удара электротоком получила около 50% ожогов тела. Об этом рассказала заведующая ожоговым отделением Аслана Цогоев, сообщило издание Depo.
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