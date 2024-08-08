На границе со Словакией задержали депутата от ОПЗЖ: пытался скрыться от правосудия. Фото

Служба безопасности задержала депутата Чигиринского городского совета от ОПЗЖ при попытке пересечения границы Украины со Словакией. Представитель запрещенной партии пытался незаконно покинуть территорию страны.

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Стоит отметить, что за несколько месяцев до этого ему сообщили о подозрении за оправдание военных преступлений России и отрицание вооруженной агрессии против Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, фигурант, являясь идеологическим сторонником рашизма, с самого начала полномасштабного вторжения публично поддерживал политику страны-террориста России. Правоохранители отметили, что депутат распространял враждебные нарративы общественно-политической ситуации в Украине. Также в переписках он делился видеороликами и месседжами открытой российской пропаганды и вражеских ИПСО.

В Службе безопасности отметили, что депутат вышел на связь с бывшим народным депутатом Украины от запрещенной "Партии регионов" Владимиром Олейником, скрывающимся от правосудия в России. В сообщениях бывшему "регионалу" он посылал дезинформацию о Силах безопасности и обороны на территории прифронтовых регионов, чем дискредитировал украинских военных.

Депутат находился под домашним арестом, но вопреки запрету попытался скрыться за границу. Во время неудачной попытки пересечения украинско-словацкой границы подозреваемый был задержан.

В настоящее время судом ему избрана усиленная мера пресечения – круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

По информации журналиста Виталия Глаголы, речь идет о депутате Чигиринского горсовета от ОПЗЖ Владимире Гончарове. Ранее он также был депутатом Чигиринского районного совета.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции провело мониторинг в отношении одного из народных депутатов на основании обращения Bihus.Info, журналисты которого ранее провели собственное расследование. Речь идет о нардепе Игоре Кисилеве от запрещенной ОПЗЖ – НАПК выявило признаки его незаконного обогащения более чем на 70 млн грн.

Ранее сообщалось, что контрразведка Службы безопасности Украины задержала депутата городского совета Дружковки Донецкой области от запрещенной партии ОПЗЖ, который оказался информатором ФСБ РФ. Его задачей было выявление локаций военных объектов и логистических маршрутов вооружения для Вооруженных сил Украины.

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