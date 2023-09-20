На границе с Румынией нашли тело украинца: мог убегать от мобилизации через горы. Фото

Несколько дней назад в Румынии, близ границы с Украиной, было обнаружено тело мужчины. Его нашел турист, путешествующий по горной местности.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба. Согласно предварительным данным, выяснилось, что погибший был жителем Запорожья, а родился в 1988 году.

Его тело обнаружено в отдаленных горных районах напротив участка пограничной службы "Шибены" в Ивано-Франковской области.

По внешним признакам, тело, а точнее, скелет, было обнаружено в одежде, подходящей для теплых условий, что указывает на долгий период его нахождения в данном месте.

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В ГНСУ отметили, что с начала полномасштабной войны – это уже 24-й случай, когда украинский мужчина призывного возраста погиб на границе Украины со странами Евросоюза. Предыдущие 23 были обнаружены на границе с Румынией и Венгрией в Закарпатье, из них 19 – у реки Тиса.

Обычно они пытались нелегально попасть в страны, где нет войны и, по иронии судьбы, погибали во время такого путешествия.

"Кое-где опасный маршрут за большие деньги предлагают преступники, наживающиеся на организации незаконного перемещения лиц через границу. Такие случаи свидетельствуют о том, что незаконный путь через границу достаточно опасен. Очередным подтверждением тому стал еще один относительно недавний случай на участке отдела пограничной службы "Шибены", который произошел с 32-летним мужчиной и завершился счастливо. Поняв, что он истощен и замерзает, заблудший путешественник позвонил по телефону в ГСЧС и был найден спасателями и пограничниками. Поэтому, отправляясь в такие незаконные путешествия, нужно учесть, стоит ли это делать, потому что чрезмерная уверенность в собственных силах иногда приводит к трагическим последствиям", – добавили пограничники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Румынии нашли мертвым одного из шести граждан Украины, которые накануне незаконно пересекли государственную границу. После этого украинцы заблудились в горах.

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