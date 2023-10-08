На Говерле погиб турист, еще одного удалось спасти. Фото

На Говерле 8 октября заблудились двое туристов. На поиски мужчин отправились спасатели Госпогранслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Спустя два часа спасательно-поисковой операции туристы были найдены: один из них погиб, второго же удалось спасти. Подробности сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Там заявили, что сообщение об исчезновении двух человек на Говерле в Службу спасения поступило в 11:40. Спасателей уведомили, что во время спуска по зеленому маршруту двое туристов заблудились и нуждаются в помощи.

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В 12:15 на место ориентировочного исчезновения людей прибыли спасатели из ГПРВ Ворохта-2, начавшие поисково-спасательные работы.

"В 14.20 один из заблудших туристов на горе Говерла был найден между синим и зеленым маршрутом, его спасатели сопроводили к базе Заросляк. Впоследствии между Говерловским водопадом и синим маршрутом был найден 2-й турист (без признаков жизни), спасателями проводились реанимационные мероприятия, однако безуспешно. Спасатели тело погибшего транспортировали к подножию горы и передали работникам полиции", – говорится в сообщении.

В ГСЧС снова призывали граждан ответственно относиться к туристическим походам, не отправляться в горы во время ухудшения погоды и соблюдать правила безопасности в высокогорье.

Ранее стало известно, что 8 октября в Карпатах выпал первый снег. Температура воздуха на горе Поп Иван составила +1-1 градус по Цельсию.

В сети в это время появились фото и видео с покрытых снегом карпатских гор.