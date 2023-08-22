На голову упала штанга: в Ривне разгорелся скандал из-за смерти 10-летнего мальчика, родители обвиняют врачей. Фото

В Ривне 10-летний мальчик Богдан Скиданчук скончался в больнице после того, как ему дома на голову упала штанга. Родители обвинили медиков в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия.

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В то же время врачи убеждают, что все было сделано по протоколу. Сейчас дело расследуют правоохранители, сообщило "Суспільне" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

7 августа ребенка госпитализировали в центральную городскую больницу с травмой головы. По словам матери мальчика Татьяны, в ответ на жалобы на головные боли медики советовали дать ребенку "Нурофен" и уверяли, что никакой угрозы нет. В ночь на 9 августа решили уколоть Богдану еще какой-то препарат.

"Буквально после этого укола он стал покрываться пятнами. Я кричала, что это аллергия", – рассказала мама ребенка.

После этого, по ее словам, у сына начался отек левого и правого полушарий головного мозга – Богдана увезли в операционную, чтобы сделать трепанацию черепа и снизить давление. После операции он не пришел в себя, а медики уже начали предлагать отдать сына на донорство органов, утверждают родные.

"Предложил нам прямо в лоб на донорство ребенка отдать на органы", – отметил отец Богдана Роман.

Уже 11 августа мальчик скончался.

Заместитель главного врача по хирургической работе Игорь Дундюк заверил, что персонал больницы делал все по протоколу. Медик предположил, что причиной трагедии могла стать потеря времени, но точно можно будет сказать, только когда появится заключение судебно-медицинской экспертизы.

"Но ведь то, что родители обвиняют, что были введены препараты, которые привели к анафилактическому шоку, или какой-либо аллергической реакции – я с этим категорически не согласен", – подчеркнул Дундюк.

В Нацполиции в Ривненской области сообщили, что по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшим тяжкие последствия для ребенка, начали досудебное расследование по ч. 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины.

Богдан похоронен 13 августа. Причиной смерти во врачебном свидетельстве о смерти указано – перелом костей черепа и лица. К смерти привел "отек-набухание и компрессия головного мозга".

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