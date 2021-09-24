На Эльбрусе погибли альпинисты, спасатели начали спецоперацию по эвакуации. Видео

На горной вершине Эльбрус (РФ) на высоте 5400 метров 23 сентября произошло ЧП с группой альпинистов из 19 человек. Предварительно известно о трех погибших, восемь были спасены, а судьба остальных пока неизвестна.

Альпинисты подали сигнал о помощи в связи с непогодой, когда поднимались наверх. Так, в районе зафиксирована температура в -20 градусов, а также сильный ветер и снегопад, из-за которого видимость была ограничена. Об инциденте сообщило МЧС России в Telegram.

Ведомство уточнило, что у одного человека из группы была травмирована нога (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По данным Telegram-канала "112", гид и группа, попавшие в пургу на горной вершине, не были профессиональными альпинистами.

Видео дня

В сети также была распространена информация, что гид якобы бросил альпинистов, однако официальных подтверждений нет.

К поисково-спасательной операции привлечено 40 спасателей и спецтехника. Происходит она в сложных метеорологических условиях, отметили в МЧС РФ. Видимость на момент поисков была ограничена метром.

Предлагаем посмотреть видео с места чрезвычайного происшествия:

Добавим, что гора Эльбрус, которая фактически является стратовулканом, размещена на Кавказе. С высотой 5642 метра над уровнем моря она является самой высокой горная вершиной в РФ.

Как писал OBOZREVATEL, в июле во время спуска с горы Тетнульди в Грузии со снежного склона сорвался и погиб украинец. Анатолию Мрачковскому было 57 лет.