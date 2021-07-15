В Украине стало больше смертельных ДТП, водители продолжают гонять пьяными. Статистика

Согласно официальным данным Патрульной полиции Украины, в июне на дорогах страны было зафиксировано 15 685 аварий (14 983 в мае). В результате дорожно-транспортных происшествий погибло 280 человек (216 в мае), а еще 2 866 – получили травмы (2 667 в мае).

Судя по официальным показателям, количество погибших и травмированных украинцев по сравнению с маем выросло.

OBOZREVATEL выяснил, с чем связан такой рост аварийности в Украине.

Официальная статистика и полицейские хроники констатируют страшную вещь – с каждым месяцем увеличивается количество погибших и травмированных на дорогах Украины. Только из-за нарушения правил маневрирования в июне произошло 6 643 ДТП, в результате которых 41 человек погиб, а еще 666 – получили травмы.

Второе место традиционно занимает превышение безопасной скорости. В прошлом месяце полиция зафиксировала 3 363 подобных аварии, которые стали причиной смерти 129 украинцев, а еще 1 098 – понадобилась медицинская помощь.

Несоблюдение дистанции находится на третьем месте среди частых нарушений ПДД. 2 802 дорожно-транспортных происшествия привели к гибели 2 человек и травмированию еще 165.

Несмотря на многочисленные предупреждающие знаки и светофоры, нарушение правил проезда перекрестков занимают четвертое место по аварийности в стране. В результате 1 078 аварий в июне травмы различной тяжести получил 301 украинец, а еще 16 – погибли.

Несмотря на усиление ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, украинские водители продолжают нарушать даже эту норму ПДД – в прошлом месяце зафиксировано 452 подобных ДТП. При этом за совершение пьяных аварий, которые привели к травмированию или гибели граждан, существует отдельная статья Уголовного кодекса Украины. Даже это не останавливает отечественных автолюбителей – из-за таких аварий в июне 21 человек получил травмы, несовместимые с жизнью, а еще 118 – были госпитализированы.

Данные патрульной полиции показывают, что Киев стабильно остается лидером по количеству ДТП в Украине. В июне в столице зафиксировали 3564 аварии (3476 в мае), в которых 10 человек погибло, а еще 209 – получили травмы.

На втором месте находится Одесская область, где за месяц произошло 1437 ДТП (1241 в мае). 6 человек получили смертельные травмы, а еще 174 были госпитализированы.

Киевская область занимает третье место по аварийности в стране – 1421 (1371 в мае) авария, в которых 18 граждан погибло, а еще 237 получили травмы.

На четвертом месте Днепропетровская область, где в июне зафиксировали 1203 (1155 в мае) ДТП. Полученные травмы стали причиной смерти 19 человек, а медпомощь понадобилась еще 218.

Харьковская область замыкает пятерку регионов-лидеров по количеству ДТП – 1056 (965 в мае) аварий, которые привели к смерти 11 человек и госпитализации 135.

Очевидно, что больше всего аварий происходит в самых густозаселенных регионах, через которые проходят дороги государственного значения и другие трассы с большим трафиком. Вот на Луганщине, к примеру, полицейские зафиксировали наименьшее количество ДТП – 80. В результате погибли 7 человек, а еще 32 – получили травмы. Речь идет о подконтрольных районах области.

В одном из сел Луцкого района Волынской области рано утром 15 июня в результате ДТП погибли священник и семинарист УПЦ МП.

Предварительно было установлено, что водитель ВАЗ на скорости не справился с управлением и врезался в железобетонную дренажную трубу, после чего авто несколько раз перевернулось и упало в кювет.

В результате аварии смертельные травмы получили два человека, а еще одного медики доставили в больницу.

Как сообщило издание ZAXID.NET, ссылаясь на пресс-секретаря Волынской епархии УПЦ МП Виктора Анипко, погибли клирик Свято-Покровского храма, архидиакон Роман (Ярослав Тюканько) и студент Волынской духовной семинарии Назарий Мильковский.

В Черкассах 20 июня лобовое столкновение автомобилей привело к гибели трех человек. Предварительно, KIA выехала на встречную полосу, где столкнулась с Audi.

В результате ДТП погиб водитель последнего авто и его 28-летняя пассажирка, которую в тяжелом состоянии доставили в больницу, где она скончалась.

Кроме того, с травмами различной степени тяжести госпитализировали 44-летнего водителя КИА. Его 40-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия.

В Харькове в ночь с 24 на 25 июня произошла авария, в результате которой пострадали курсанты Министерства внутренних дел Украины.

Якобы водитель 2003 года рождения не справился с управлением, из-за чего машина выехала за пределы дороги, зацепила мать с ребенком, съехала в кювет и перевернулась.

В результате происшествия маленькую девочку с переломом лодыжки госпитализировали в медучреждение. Кроме того, травмы получили пассажиры легковушки. Сколько курсантов находилось в авто, неизвестно. В полиции официальной информации о ДТП не предоставляли.