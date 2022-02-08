На Донетчине в пожаре сгорели отец и двое детей, мать попала в больницу

В Покровске 8 февраля произошел пожар в частном доме. В результате погибли 34-летний мужчина и двое его детей – двухлетняя девочка и 12-летним мальчик.

Их мать попала в больницу. Об этом сообщается на сайте ГУНП Донецкой области.

Данные о происшествии поступила в 3:20. Во время ликвидации пожара в доме нашли тела двух детей и их отца. Мать сейчас находится в больнице, угрозы ее жизни нет.

По предварительным данным, пожар возник из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.

Начато уголовное производство по части 2 статьи 270 (нарушение требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса.

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Напомним, что в январе также из-за печки произошел пожар в Черниговской области. Тогда погибли пятилетние двойняшки, их младший брат и бабушка. Дом сгорел быстро из-за того, что он был деревянным. Также ситуацию усугубил сильный ветер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в феврале в пожаре погиб мужчина. Огонь вспыхнул в двухэтажном отселенном доме.