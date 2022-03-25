На Донбассе за сутки ликвидировали более 200 оккупантов и уничтожили 12 танков
Защитники Украины в течение 24 марта отразили 9 атак российских оккупантов на Донбассе. В результате было ликвидировано еще более 200 солдат вражеской армии.
Об этом сказано в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook. "Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора", – написано в сообщении.
Так, за минувшие сутки наши бойцы уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем. Также в небе над Донбассом подразделения противовоздушной обороны сбили два вражеских самолета и два беспилотника.
Как сообщал OBOZREVATEL, за месяц полномасштабной войны против Украины погибло около 16 тысяч российских оккупантов. Также враги потеряли около 530 танков, почти 1600 боевых бронированных машин, 108 самолетов и 124 вертолета.
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