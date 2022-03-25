На Донбассе за сутки ликвидировали более 200 оккупантов и уничтожили 12 танков

Защитники Украины в течение 24 марта отразили 9 атак российских оккупантов на Донбассе. В результате было ликвидировано еще более 200 солдат вражеской армии.

Об этом сказано в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook. "Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора", – написано в сообщении.

Так, за минувшие сутки наши бойцы уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем. Также в небе над Донбассом подразделения противовоздушной обороны сбили два вражеских самолета и два беспилотника.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, за месяц полномасштабной войны против Украины погибло около 16 тысяч российских оккупантов. Также враги потеряли около 530 танков, почти 1600 боевых бронированных машин, 108 самолетов и 124 вертолета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!