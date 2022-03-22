На Донбассе украинские защитники отбили 7 вражеских атак и уничтожили 100 оккупантов

Украинские защитники ликвидировали еще около 100 российских оккупантов на Донбассе. В течение суток наши воины успешно отразили 7 вражеских атак.

Об этом сказано в сводке пресс-центра штаба ООС за 22 марта, опубликованной в Facebook. Украинские военные продолжают сдерживать нашествие агрессора, отмечается в сообщении.

Так, за последние сутки оккупанты потеряли еще 7 танков, 2 БМП, 6 артиллерийских систем, 2 БПЛА и 7 автомобилей. "Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили четыре вражеских самолета и ракету "Точка-У". Также наши воины захватили три БМП-3 противника", – написано в сводке.

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Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты лишились более 200 самолетов и вертолетов, свыше 500 танков и сотни другой техники. Также армия агрессора потеряла примерно 15 300 человек личного состава. Фиксируется также большой процент смертности среди тяжелораненых путинских солдат.

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