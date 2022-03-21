На Донбассе украинские защитники отбили 13 атак врага: уничтожены сотни оккупантов и техника

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В зоне проведения ООС на Донбассе защитники Украины отбили 13 атак российских оккупантов. Вражеская армия за последние сутки потеряла около 300 солдат.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook вечером в понедельник, 21 марта.

"Украинские защитники уничтожили 14 танков, 8 БМП, 2 МТ-ЛБ, 3 артиллерийские системы, 4 автомобиля. Общие потери живой силы противника составили около 300 человек", – сказано в сводке.

Подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский самолет и еще один подбили. А в Мариуполе наши защитники уничтожили один патрульный катер "Раптор", также подтверждено уничтожение российского комплекса радиоэлектронной борьбы "Леер-3".

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Как сообщал OBOZREVATEL, за 25 дней войны против Украины россияне потеряли около 15 000 личного состава. Также было уничтожено почти 500 вражеских танков, более 200 самолетов и вертолетов, свыше 1 500 бронетранспортеров и множество другой техники.

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