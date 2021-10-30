На Донбассе ранены пять украинских защитников – штаб ООС

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 19 раз нарушили режим прекращения огня. В результате действий врага были ранены пять украинских военнослужащих.

Пострадавших доставили в медучреждение, состояние их здоровья – удовлетворительное. На странице штаба ООС в Facebook отметили, что один раз наемники РФ использовали для ведения огня оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

Наши защитники открывали ответный огонь и заставили оккупантов прекратить нарушение режима тишины.

Где были зафиксированы обстрелы в течение 29 октября:

Вблизи Причепиловки – из автоматических станковых гранатометов.

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Возле Зайцево – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Старогнатовки – из стрелкового оружия.

Возле Майорска и Новотошковского – из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку от Новоселовки – из минометов калибра 82 мм.

В сторону Катериновки – из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Возле Водяного на Приазовье – из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Марьинки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от Павлополя – из гранатометов разных систем.

Кроме того, российско-оккупационные войска с помощью беспилотников сбросили гранаты ВОГ-17 возле населенных пунктов Станица Луганская, Лебединское и Павлополь.

Также на Луганщине был зафиксирован вражеский БПЛА, вероятно "Орлан-10", пересекший линию столкновения.

По состоянию на семь часов утра субботы, 30 октября. новых обстрелов за текущие сутки на Донбассе не зафиксировано.

"Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению", – добавили в штабе.

В Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан сообщил, что за минувший день наемники РФ понесли потери – двое из них были ранены из-за подрыва на взрывном устройстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский прокомментировал применение украинской стороной беспилотников Bayraktar на Донбассе и отметил, что ВСУ не нарушают никаких договоренностей и только защищают свою территорию.