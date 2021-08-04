На Донбассе оккупанты обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и минометов – штаб ООС

За минувшие сутки российско-оккупационные войска девять раз нарушали режим "тишины" на Донбассе, стреляя в сторону позиций Вооруженных сил Украины с запрещенного вооружения. Кроме этого, они заминировали территорию населенного пункта Майорск.

Потерь и ранений в результате враждебных действий среди военных Объединенных сил нет. О ситуации на фронте сообщил штаб ООС в Facebook.

В течение 3 августа вооруженные формирования России стреляли:

возле Золотого-4 – из стрелкового оружия;

в направлении Светлодарска – с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Луганского – со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, стрелкового оружия;

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вблизи Широкино – из минометов 82-го калибра;

в районе Водного на Приазовье – со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов;

в направлении Водяного вблизи Донецка – из минометов 82-го калибра;

возле Авдеевки – из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем.

На территории Луганской области украинские защитники зафиксировали пролет вражеского беспилотника "Орлан-10", который пересек линию разграничения. Ко всему прочему, в районе Майорска российские наемники провели дистанционное минирование территории с помощью мин ПОМ-2.

Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований РФ украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ. На утро 4 августа нарушений режима прекращения огня не было зафиксировано. Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военными.

Офицер ВСУ, блогер Сергей Нещадим отметил в Twitter, что информация о потерях оккупантов за 3 августа требует уточнений.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 июля на Луганщине в результате вражеского обстрела ранение получил 30-летний воин Александр Бохин (позывной "Борода"). Врачи почти сутки боролись за его жизнь, но спасти не смогли. На фронте мужчина провел почти шесть лет, был командиром боевой машины и отделения военной части А4395.