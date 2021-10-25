На Донбассе обнаружили огромный арсенал оружия. Фото и видео

Obozrevatel
Obozrevatel
Расследования
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На Донбассе обнаружили огромный арсенал оружия. Фото и видео

На Донбассе сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили большой арсенал оружия и боеприпасов. Схрон нашли в селе Тоненькое на Донетчине.

Его незаконно обустроили на территории роты патрульной службы полиции особого назначения "Кривбасс" Нацполиции Днепропетровщины. Об этом сообщает пресс-служба ГБР (чтобы посмотреть фото, видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что среди неучтенного огнестрельного оружия и боеприпасов зафиксировали: 89 единиц выстрелов гранатометных различной модификации; 178 единиц реактивных противотанковых гранат различной модификации; 336 единиц ручных гранат различных модификаций; 329 единиц запалов; около 56 тысяч патронов различного калибра; запалы для противотанковых мин и дымовые шашки. Все это было сложено в 133 пакета.

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По данным ГБР, оружие должны были поставить в другую область для перепродажи.

Сейчас следователи проводят обыски с целью установления происхождения оружия и лиц, организовавших схрон.

Находку ждет ряд экспертиз - судебно-баллистическая, взрывотехническая и химическая.

Уголовное производство возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". За такие действия грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Оружие должны были поставить в другую область для перепродажи.
Правоохранители нашли 329 единиц запалов и около 56 тысяч патронов различного калибра.
Выявлено также 336 единиц ручных гранат различных модификаций.
ГБР нашло 178 единиц реактивных противотанковых гранат различной модификации.
Обнаружили 89 единиц выстрелов гранатометным различной модификации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украину ждут несколько тяжелых месяцев из-за пролонгации закона об отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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