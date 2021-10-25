На Донбассе обнаружили огромный арсенал оружия. Фото и видео

На Донбассе сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили большой арсенал оружия и боеприпасов. Схрон нашли в селе Тоненькое на Донетчине.

Его незаконно обустроили на территории роты патрульной службы полиции особого назначения "Кривбасс" Нацполиции Днепропетровщины. Об этом сообщает пресс-служба ГБР (чтобы посмотреть фото, видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что среди неучтенного огнестрельного оружия и боеприпасов зафиксировали: 89 единиц выстрелов гранатометных различной модификации; 178 единиц реактивных противотанковых гранат различной модификации; 336 единиц ручных гранат различных модификаций; 329 единиц запалов; около 56 тысяч патронов различного калибра; запалы для противотанковых мин и дымовые шашки. Все это было сложено в 133 пакета.

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По данным ГБР, оружие должны были поставить в другую область для перепродажи.

Сейчас следователи проводят обыски с целью установления происхождения оружия и лиц, организовавших схрон.

Находку ждет ряд экспертиз - судебно-баллистическая, взрывотехническая и химическая.

Уголовное производство возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". За такие действия грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украину ждут несколько тяжелых месяцев из-за пролонгации закона об отдельных районах Донецкой и Луганской областей.