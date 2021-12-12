На Донбассе на мине оккупантов подорвался офицер ВСУ: что известно о его состоянии

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе на мине подорвался украинский военнослужащий. Он получил минно-взрывную травму.

Об инциденте сообщили в пресс-службе штаба ООС в Facebook. Он случился в воскресенье, 12 декабря. Медслужба воинской части эвакуировала 49-летнего лейтенанта в военный госпиталь.

В медучреждении раненному украинскому защитнику оказали медицинскую помощь, сейчас его состояние здоровья оценили как средней тяжести.

Как говорится в сообщении, выяснилось, что противник на линии огневого столкновения применяет дистанционное минирование пластиковыми минами. Такие действия запрещены международными конвенциями – они приводят к значительным страданиям пострадавшему.

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В штабе подчеркнули, что по факту подрыва военнослужащего будет начато расследование. Международным наблюдательным организациям предоставят для проверки обломки взрывного устройства, извлеченные из тела пострадавшего.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители стран G7 выступили с предупреждением в Россию. Стране-агрессору пригрозили серьезными последствиями в случае вторжения ее войск в Украину. Также Кремль призвали к дипломатии.