На Днепропетровщине таксист сбил на переходе женщину с ребенком. Видео момента ДТП

В Никополе Днепропетровской области водитель такси сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком. От удара пострадавших подбросило и перевернуло в воздухе.

Авария случилась утром в пятницу, 4 февраля, около 8:15 возле Центрального универмага. Об этом сообщает общественная организация "Прихист" (чтобы посмотреть видео момента ДТП, доскролльте страницу до конца).

Стало известно, что потерпевшие переходили дорогу, спеша на автобус. На ролике видно, что женщина, согласно правилам, посмотрела направо перед началом движения, но в момент попадания под колеса автомобиля и она, и ребенок смотрели в другую сторону. Автомобилист же не притормозил, чтобы пропустить пешеходов.

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Сразу после столкновения оба пострадавших без движения лежали на асфальте, а водитель такси вышел из салона, чтобы узнать, в каком состоянии сбитые им люди.

На место аварии оперативно прибыли медики. Они выяснили, что ребенок в результате аварии не получил серьезных травм, поэтому его отпустили домой. У женщины же диагностировали перелом ключицы, ее госпитализировали в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове после столкновения двух автомобилей водители устроили драку. Конфликт закончился разбитыми стеклами авто.