На Днепропетровщине работник водоканала умер в коллекторной трубе во время выполнения работ: детали трагедии

На Днепропетровщине работник водоканала умер в коллекторной трубе во время выполнения работ. Вероятно мужчина отравился газами.

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Об этом сообщили 29 июля в Telegram-канале "Свои Кривой Рог". Информацию подтвердили в Криворожском районном управлении полиции.

Что известно

Инцидент произошел в пятницу, 25 июля, в н.п. Новополье Криворожского района. Мужчине было 36 лет.

"Полиция открыла дело по ст. 272 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью)", – говорится в сообщении.

На данный момент пресс-служба коммунального предприятия "Кривбассводоканал" никак не комментирует смерть сотрудника.

Напомним, в начале июля в городе Калиновка Винницкой области возникла вспышка массового отравления. После употребления шаурмы в больницу попали 25 человек, семеро из них – дети. Вероятный источник отравления – одно из заведений общественного питания, которое уже приостановило свою работу.

Как писал OBOZ.UA, в мае в Киеве заболевание гепатитом А диагностировали у 76 человек, среди которых 35 – дети. 30 больных были госпитализированы в медицинские учреждения. Продолжается установление источника заражения, но специалисты говорят о единовременном загрязнении системы централизованного водоснабжения.

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