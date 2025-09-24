На Днепропетровщине произошло смертельное ДТП с участием полицейского: погиб водитель скутера, травмирован ребенок. Фото

23 сентября в Каменском произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудника районного управления полиции. В результате столкновения погиб водитель скутера, а его 14-летний пассажир получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

По сообщению пресс-службы Днепропетровской областной прокуратуры, уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Расследование находится на контроле руководства прокуратуры.

Авария произошла около 22:00 на одной из главных дорог Каменского. Предварительно установлено, что полицейский, управляя собственным автомобилем, двигался по главной улице, когда водитель скутера выехал со второстепенной, что привело к столкновению.

В результате происшествия водитель скутера погиб на месте, а его несовершеннолетний пассажир получил серьезные травмы. Пострадавшего доставили в больницу.

