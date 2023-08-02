На Днепропетровщине мужчина ворвался в пенсионный фонд с гранатой и взял заложницу: прогремел взрыв. Фото

В Марганце на Днепропетровщине мужчина зашел в здание пенсионного фонда с гранатой в руках и взял заложницу, угрожая подорвать боеприпас. В ходе переговоров с полицией он отпустил женщину, а затем устроил взрыв, вследствие чего получил ранения.

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Остальные граждане не пострадали. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Как отмечается, полицейские немедленно прибыли на место происшествия и провели переговоры с нарушителем. Тот отпустил заложницу, но потом подорвал гранату.

Он получил осколочные ранения, полицейские оказали ему первую помощь.

На месте происшествия продолжаются следственные действия. Уголовные производства открыты по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 28 июля в Одессе в Доме профсоюзов прогремел взрыв гранаты, вследствие которого погиб мужчина. Как выяснилось, трагедия произошла после того, как боеприпас подарил клиент своему массажисту. Тот случайно вырвал чеку и погиб. Посетитель получил баротравму легкой степени.

– В Шевченковском суде Киева 5 июля прогремел взрыв. Взрывчатку подорвал боец батальона "Січ" Игорь Гуменюк, обвиняемый в теракте под Верховной Радой 31 августа 2015 года. Он погиб на месте.

– В июне на Житомирщине пьяный мужчина взорвал гранату в магазине. Продавщица в тяжелом состоянии была госпитализирована, фигурант задержан.

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