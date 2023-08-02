На Днепропетровщине мужчина ворвался в пенсионный фонд с гранатой и взял заложницу: прогремел взрыв. Фото
В Марганце на Днепропетровщине мужчина зашел в здание пенсионного фонда с гранатой в руках и взял заложницу, угрожая подорвать боеприпас. В ходе переговоров с полицией он отпустил женщину, а затем устроил взрыв, вследствие чего получил ранения.
Остальные граждане не пострадали. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Как отмечается, полицейские немедленно прибыли на место происшествия и провели переговоры с нарушителем. Тот отпустил заложницу, но потом подорвал гранату.
Он получил осколочные ранения, полицейские оказали ему первую помощь.
На месте происшествия продолжаются следственные действия. Уголовные производства открыты по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.
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