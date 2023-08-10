На Днепропетровщине мужчина из ВИЧ изнасиловал 12-летнюю девочку: дело дошло до суда

В городе Синельниково на Днепропетровщине мужчина из ВИЧ изнасиловал 12-летнюю девочку. Теперь злоумышленника будут судить.

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Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура. Как установили правоохранители, мужчина вошел в дом, где когда-то проживал его знакомый.

Но выяснилось, что там уже проживает другая семья с детьми. Насильник воспользовался тем, что взрослых не было дома, схватил 12-летнюю девочку, затащил в комнату и надругался над ней. С ней дома был младший брат, от страха выбежавший во двор и спрятавшийся.

Крики девочки услышали соседи, вызвавшие полицию и прибежавшие на место преступления. Правоохранители задержали злоумышленника и в суд будут держать его под стражей.

Кроме того, выяснилось, что педофил более 10 лет состоит на диспансерном учете по ВИЧ.

Прокуроры Днепропетровской области направили в суд обвинительный акт мужчины по факту сознательного поставления другого лица в опасность заражения вирусом иммунодефицита человека, изнасилование малолетнего ребенка и незаконное проникновение в жилище (ч. 1 ст. 130, ч. 4 ст. 152, ч. 1). 162 УК Украины).

Напомним, в Киевской области задержан правоохранитель, который может быть причастен к изнасилованию 10-летней девочки. Как стало известно OBOZREVATEL, злоумышленник в 2022 году перевелся в столичный регион из Луганской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве полицейские задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании соседки. Якобы злоумышленник заманил к себе в жилище женщину, имеющую инвалидность 2 группы, под предлогом настройки компьютера.

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