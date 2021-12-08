На Днепропетровщине мать четырех детей избила гинеколога за отказ делать аборт ее подруге

В городе Никополь Днепропетровской области мать четырех несовершеннолетних детей избила гинеколога городской больницы №4. Причиной стал отказ сделать аборт подруге женщины.

Об этом говорится в решении Никопольского горрайонного суда. Подозреваемая пришла на прием в гинекологическое отделение вместе со своей знакомой, однако врач отказалась делать аборт ее подруге из-за медицинских противопоказаний.

Это разозлило женщину и она несколько раз ударила гинеколога в лицо. У пострадавшей диагностировали легкие телесные повреждения – ушиб мягких тканей затылочной области.

Напавшая признала свою вину и раскаялась. Суд признал ее виновной по ч.1 ст.125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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