На Днепропетровщине легковой автомобиль столкнулся с фурой, людей вырезали из груды металла. Фото

В Днепропетровской области, за пределами села Карабиновка, Межерицкой поселковой территориальной общины Павлоградского района, легковой автомобиль столкнулся с фурой. Спасателям пришлось вырезать людей из груды металла.

ДТП произошло в среду, 15 декабря, около 9 часов утра. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели выяснили, что произошла авария с участием двух авто: грузового автомобиля Mersedes Benc и легкового автомобиля Hyundai Accent.

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Отмечается, что вследствие ДТП пострадали 3 человека. Двое из них были пассажирками легковушки, 1961-го и 1962-го годов рождения, а также водитель авто, мужчина 1952-го года рождения, которого зажало конструкциями авто.

Сотрудники ГСЧС, применив гидравлический инструмент, демонтировали переднюю дверь и освободили пострадавшего.

После этого всех пострадавших госпитализировали медики в городскую больницу города Павлограда.

В общем, на месте работали 10 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС. На данный момент обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.

По данным патрульной полиции, только с января по ноябрь в Украине произошло более 170 тыс. аварий, которые унесли жизни почти 3 тыс. человек.

Напомним, в Киеве в ночь с 14 на 15 декабря BMW на скорости протаранил два припаркованных автомобиля, а потом въехал в стену ТРЦ Dream Town.

Ранее в Дарницком районе столицы в ночь с 14 на 15 декабря произошла авария с участием автомобиля службы такси. Легковушка на скорости протаранила забор и снесла несколько секций ограждения.

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