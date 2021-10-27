На Днепропетровщине авто влетело в столб, погибла 17-летняя девушка. Фото

Во вторник, 26 октября, вечером в Подгородном Днепропетровской области автомобиль BMW X5 влетел в столб, в результате чего погибла пассажирка машины – 17-летняя девушка. Предварительно известно, что во время ДТП водитель был в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области. Следователями было установлено, что водитель не справился с управлением и выехал за проезжую часть дороги. Автомобиль опрокинулся и врезался в электроопору.

Пассажирка авто 2004 года рождения погибла на месте происшествия от несовместимых с жизнью травм.

Правоохранители открыли производство по ч. 3 ст. 286-1 УК "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения". Виновнику ДТП грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября на трассе Кривой Рог – Днепр в ДТП попали грузовик и маршрутка, последнюю от удара разорвало на части. Пассажиров в ней не было, водитель получил ушиб головы.