После текста о поставщике Минобороны Татьяне Глиняне, ее гостинице в Хорватии и яйцах по 17 увидела много возмущенных комментариев, "зачем вы манипулируете в заголовке – это ведь не на яйцах она заработала".

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Вторая группа недовольных писала, чего вы пишете, что они 30 лет воровали, пишет Татьяна Николаенко для censor.net.

Что ж, теперь пора возмутиться мне и написать много букв.

Далее текст на языке оригинала

Звісно, Глиняна заробила свої мільярди не безпосередньо на яйцях по 17. Тим більше, що досі невідомо, скільки тих яєць було поставлено взагалі. І чи були.

Але "яйця по 17" вже просто стали найкращим образом всієї корупції в Міноборони.

Можливо, вам з пенсією у 6 тисяч або зарплатою у 30 буде це важкувато уявити, але в останньому тендері за постачання на Львівщину "Гранд консалт" Глиняної скинув при торгах 50 млн. Загальна ціна лота по факту 229 мільйонів. Цінова пропозиція за пайок 108 грн.

Для порівняння – ціна дободачі за прямими договорами на початку 2023 була 146 гривень. І саме Глиняна замовляла експертизу, що це ще дешево і треба платити 156 грн.

Візьмемо літній лот – Житомирщина. Початкова ціна торгів від МО – 782 727 116,51. Найнижчу ціну пропонує РКГ (теж групи Глиняної) – 563 873 654,40.

Але перемогу отримує 5-й з конкурсантів – "Гранд консалт". Із ціною 604 150 344,00. Ціна за пайок у цьому лоті становила 120 грн.

Далі цікавіше.

Найбільший свій тендер на 1 222 943 681,88 грн "Гранд консалт" навіть через Прозорро виграв із ціною !!! 147 грн!!! за пайок. І це при тому, що на торгах він скинув 60 мільйонів…

І на цей лот ЧОМУСЬ зайшла ТІЛЬКИ Глиняна – її РКГ та "Гранд консалт". Правда, дивовижно? Теорія вірогідності допалює цигарочку в куточку.

Попри те, що сам каталог не є корупційною річчю, те, як за ним закуповували, – стало головним джерелом корупції.

Коли Громадська антикорупційна рада МО лише зайшла в міністерство, один з чиновників згадав: "Коли запровадили каталог, постачальники вили. А за рік так навчились ним махлювати, що стали щасливими".

Питання тільки в тому, що міністерство теж це щастя бачило, але нічого не робило.

Найбільш використовуваними з каталогу є всього 26 найменувань продуктів, що становить 6 % асортименту. Водночас вказані 26 найменувань становлять понад 80 % загального обсягу поставок та до 75 % вартості послуги.

Найбільше замовляються такі продукти: консерви "Свинина тушкована" – 9,53 %, "Яловичина тушкована вищого ґатунку" – 8,68 %, вода бутильована – 5,78 %.

Яйця – в районі 1%.

Так-от, на самих яйцях Глиняна готелі, звісно, не купила. Але поговорімо про інші джерела збагачення. Воду, наприклад.

За умовами укладених 25.02.2022 договорів на закупівлю харчування вартість води становила від 8,4 до 13 грн.

А потім, у квітні 2022, коли Київ видихнув, ціни ТОВ "ПРЕМІУМ КОМПАНІ" (теж Глиняна) та ТОВ "Військсервіс волонтер" (її головний конкурент) виросли до 15 грн.

При цьому умови вказаних договорів передбачали мінімальну кількість замовлення – не менше 20 тонн води на одну точку, що створило передумови для замовлення військовими частинами з невеликим особовим складом, по суті, нікому не потрібної води, але саме в цих постачальників.

Води дорожчої на 178 % навіть порівняно з контрактами на початок повномасштабного вторгнення (8,4 грн – 15 грн). Ага. Давайте перерахуємо тонни води в кілограми баксів. Хто перший?

А тепер про готелі. Сьогодні журналіст NV Артем Ільїн, який і знайшов готелі, написав пост, де навів приблизну цифру від одного зі своїх співрозмовників, що всі готелі бізнесвумен коштували десь 100 млн доларів. Тобто майже 4 мільярди гривень.

Згідно зі звітом Рахункової палати, ТОВ "Актив компані" поставило за І півріччя 2023 року 50,9 млн комплектів за ціною 137,04 грн.

Якщо зважати, що ціна дободачі в СБУ в цей період була 92,45 грн, а в Нацгвардії – 118,6, то заробіток компанії Глиняної порівняно з дободачею СБУ становив 2,2 мільярда гривень, а порівняно з ціною Нацгвардії – 0,9 млрд грн.

Тому, звісно, що заробила Глиняна на готелі не за рік і не на самих яйцях. Але вочевидь на корупційних схемах Міноборони, які з таких яєць по 17 і води по 15 складались.

Частка води в таких заробітках була значно більшою, ніж яєць. Але від цього всього схеми не стають менш огидними.

І буде дуже дивно, якщо за них відповідатимуть лише колишній заступник міністра Шаповалов та керівник профільного департаменту Хмельницький. Постачальники теж заслуговують на свої розслідування.

P.S. До речі, зараз Міноборони купило воду напряму в "Оболоні" за 3.90. Можете порівняти з 15 гривнями?