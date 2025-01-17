На Черниговщине задержали преступную группу, которая травила одиноких пенсионеров и людей с инвалидностью ради квартир. Фото

Правоохранители разоблачили двух жителей Черниговщины, которые годами входили в доверие к одиноким пенсионерам и людям с инвалидностью и, переписав на себя их жилье, травили хозяев смертельной дозой яда. Оперативники задержали организаторов "схемы" и предотвратили убийство 66-летнего черниговца, который имеет инвалидность по зрению.

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Злоумышленниками являются 44-летний и 34-летний местные жители, им грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Установлено, что мужчины в течение многих лет действовали по продуманной преступной схеме: подыскивали людей, которые находятся в уязвимом состоянии, и склоняли их к совместному употреблению алкоголя.

Мошенники регулярно приносили таким людям спиртное, в которое добавляли сильнодействующие лекарственные препараты и вредные вещества (метиловый спирт).

Они убеждали потерпевших оформить доверенность на распоряжение их недвижимостью и, получив соответствующие документы, добавляли смертельную дозу лекарства в алкоголь и поили им владельцев имущества.

При попытке напоить очередного потерпевшего спиртосодержащим ядовитым веществом подельников задержали оперативники НПУ при силовой поддержке спецподразделения "КОРД".

В ходе санкционированных обысков у фигурантов изъяли бутылки со спиртосодержащими веществами, сильнодействующие таблетки, паспорта граждан и документы на имущество – доверенности, завещания, поручения, заявления, договоры купли-продажи, пенсионные удостоверения, а также десятки банковских карт и мобильных телефонов.

Кроме этого, у задержанных обнаружена винтовка и гладкоствольное ружье с патронами.

Обоим злоумышленникам следователи ГУНП в Черниговской области объявили подозрения в покушении на убийство группой лиц по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 15, п. 6, п.12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и за совершение мошенничества в крупных размерах ( ч. 4 статьи 190 УК).

Как сообщал OBOZ.UA, мошенники обманывали украинцев с "выплатой 6500 грн" от ООН через ПриватБанк. Для этого злоумышленники создали фишинговый сайт, который маскировался под финансовое учреждение, а также Дію, получая доступ к счетам обманутых украинцев.

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