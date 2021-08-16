На Черниговщине в озере загадочно погибли два человека: их могло убить током – СМИ

В озере на территории туристско-гостиничного комплекса "Бреч", расположенного возле села Корюковка на Черниговщине, 15 августа утонули два человека – сотрудники одной из IT-компаний облцентра. Предполагают, что их могло убить током.

По словам очевидца Евгения Корниенко, в водоеме были заметны электроразряды. Трагедийный случай произошел около 11:00 в воскресенье, сообщает "Суспільне" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Я находился в семи-восьми метрах и видел все, ведь мы с коллегой были на сапах. Обратил внимание, что вдоль берега плавал мой коллега Владислав, и вдруг он выдал характерный крик, судорожный, а движения его тела были похожи, будто бы его ударило током. Он пошел на дно, его уже не было видно из воды. Никакой борьбы, попыток выплыть у него не было", – рассказал Евгений.

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Он подчеркнул, что его коллега бросился спасать мужчину. Однако, ступив в воду рядом с тем местом, с "такими же симптомами" пошел на дно.

"Также был крик, и он утонул сразу же... Я проплыл на сапе в их сторону и понял, что это – ток, развернулся и крикнул коллегам, чтобы те выходили из воды", – добавил Кириенко.

По его убеждению, оба случая визуально не были похожи на то, что человек тонет. Он подчеркнул: "коллеги пошли на дно мгновенно, это было поражение током".

Тела мужчин из воды доставал охранник заведения, тоже подплыв на сапе. Он заявил, что там бьет током и не позволил никому подходить к водоему.

Пострадавших медики реанимировали около часа, однако безрезультатно.

Директор ООО "ТОВ "БРЕЧ РЕЗОРТ ЕНД СПА" Оксана Сергийчук отказалась комментировать трагическое событие, заявив, что в заведении не владеют информацией. Но добавила: на месте работали следователи, поэтому любые подробности сообщат позже.

По словам пресс-секретаря полиции Черниговской области Юлии Ковтун, правоохранители открыли уголовное производство по ст. 119 Уголовного кодекса Украины (убийство по неосторожности), что наказывается 5-8 годами лишения свободы. Обстоятельства и причины смерти мужчин устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 августа на Белгород-Днестровщини утонул 4-летний мальчик. Трагический случай произошел на глазах у родителей ребенка, брата и сестры.