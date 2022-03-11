На Черниговщине сбили вражеский Су-34
Российские оккупанты потеряли еще один боевой самолет. В Черниговской области был сбит Су-34.
Об этом сообщило оперативное командование "Север" в Facebook вечером в пятницу, 11 марта. Украинцев призвали верить в своих защитников и верить в победу.
"Предварительно: черниговские защитники ликвидировали вражеский самолет! Еще один Су-34 войска оккупанта не нанесет вреда мирным людям", – сказано в сообщении.
Напомним, украинские воины уже освободили пять населенных пунктов на Черниговщине. В рядах оккупантов наблюдается паника, они деморализованы.
Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский накануне записал новое обращение к украинскому народу. Он отметил, что мы уже достигли стратегического перелома и направляемся к победе.
Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!
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