На Черниговщине сбили вражеский Су-34

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Российские оккупанты потеряли еще один боевой самолет. В Черниговской области был сбит Су-34.

Об этом сообщило оперативное командование "Север" в Facebook вечером в пятницу, 11 марта. Украинцев призвали верить в своих защитников и верить в победу.

"Предварительно: черниговские защитники ликвидировали вражеский самолет! Еще один Су-34 войска оккупанта не нанесет вреда мирным людям", – сказано в сообщении.

Напомним, украинские воины уже освободили пять населенных пунктов на Черниговщине. В рядах оккупантов наблюдается паника, они деморализованы.

Видео дня

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский накануне записал новое обращение к украинскому народу. Он отметил, что мы уже достигли стратегического перелома и направляемся к победе.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!