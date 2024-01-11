На Черниговщине российская ДРГ расстреляла авто с мирным жителем: появились подробности

В Черниговской области возле границы с РФ в Семеновской громаде российская ДРГ расстреляла авто с гражданским жителем. Вследствие обстрела мужчина погиб.

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Об этом начальник Новгород-Северского РВА Сергей Сергиенко сообщил "Суспільному". Трагедия произошла 10 января около 5 часов утра между селами Гремячка и Леоновка.

Оттуда до границы с Россией – полкилометра.

"Была информация от главы громады, что мужчина успел отвезти своего ребенка на автобус в Семеновку и возвращался в Костобобров. Был заход ДРГ. К сожалению, мы потеряли мужчину", – рассказал Сергей Сергиенко.

По его словам, погибший был 1961 года рождения. Он работал водителем школьного автобуса в селе Костобобров.

В пресс-службе оперативного командования "Север" эту информацию не прокомментировали. Согласно утренней оперативной сводке ОК, в течение суток зафиксировано шесть российских обстрелов приграничной территории Черниговщины (73 взрыва) из разных видов вооружения. В Семеновской громаде было более 60 приходов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал о попытках российских ДРГ проникнуть на территорию Украины с севера. Он отметил, что диверсанты заходят из Брянской, Курской и частично Белгородской областей РФ в полосах Черниговщины, Сумщины и Богодуховского района Харьковщины.

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