На Черниговщине мужчина чудом спасся во время ДТП: авто пронеслось прямо перед ним. Видео

В Прилуках 15 сентября произошло ДТП с участием двух автомобилей, которые столкнулись на перекрестке. Под одну из машин чудом не попал пешеход.

Об инциденте сообщает ГУНП Черниговской области. Видео момента столкновения опубликовал в Facebook журналист Захар Близнюк (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Авария произошла около 13:00 на перекрестке улиц Киевская и Садовая. По данным правоохранителей, водитель легкового автомобиля выезжал из второстепенной дороги на главную и не предоставил преимущество внедорожнику, который двигался по главной дороге.

Видео дня

В результате столкновения 49-летний и 37-летний водители получили травмы разной степени тяжести.

Также на обнародованных кадрах видно, что в момент столкновения по пешеходному переходу шел мужчина. После столкновения внедорожник на огромной скорости пролетел прямо перед пешеходом, чудом не задев его.

По словам Близнюка, за рулем черного автомобиля был один из оппозиционных депутатов, однако фамилию он не назвал.

Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло потерпевшему телесные повреждение средней тяжести) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае в Киеве автомобиль на тротуаре переехал женщину. В итоге она чудом получила лишь ушиб и не нуждалась даже в госпитализации.