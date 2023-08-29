На Черниговщине из-за подрыва авто на мине погибли патрульный и его жена: дети в больнице. Фото
В Черниговской области легковой автомобиль взорвался на мине, в результате чего погибли двое взрослых. Это были мучника-патрульный и его жена, двое малолетних детей супругов оказались в больнице.
Трагический случай произошел около 19:00 понедельника, 28 августа. Об этом сообщила полиция Черниговской области в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что о взрыве авто правоохранителям совестили очевидцы. На тот момент детей погибших супругов уже госпитализировали.
На место происшествия прибыли группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники областной полиции и спасатели ГСЧС.
Предварительно установлено, что гражданский автомобиль подорвался на лесной дороге. В результате взрыва транспортное средство загорелось и, к сожалению, водитель и пассажирка погибли в огне. Двое их малолетних детей получили травмы.
Также уже известно, что за рулем авто находился сотрудник Управления патрульной полиции в Черниговской области Департамента патрульной полиции.
Ныне правоохранители работают, устанавливают все обстоятельства трагедии. По данным в сети, она произошла в районе Голубых озер возле села Олешня, что близко к границе с Беларусью. На фото видно, что рядом с местом подрыва авто было предупреждение о минной опасности в этом районе.
Как сообщал OBOZREVATEL, в июле гражданское авто подорвалось на мине в Житомирской области, в результате взрыва погиб 23-летний водитель. Он заехал на заминированную территорию в лесу для сбора черники, перед тем высадив семью вблизи предупредительного знака.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!