На Черниговщине депутат сбил велосипедиста и пытался сбежать с места ДТП. Фото

В субботу, 18 декабря, в Бахмаче Черниговской области 54-летний депутат местного городского совета, управляя автомобилем, совершил наезд на велосипедиста. Пострадавший скончался от полученных травм в карете скорой помощи.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Черниговском регионе. Виновник смертельной аварии пытался скрыться с места ДТП, но не справился с управлением, въехал в кювет и машина заглохла.

Здесь политик и был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Против него возбуждено уголовное производство по ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, что привело к смерти пострадавшего).

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Следственно-оперативная группа выясняет причины и обстоятельства трагического инцидента. Депутату Бахмацкого муниципалитета грозит до восьми лет лишения свободы.

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