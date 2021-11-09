Убил бывшую жену на глазах у сына, а затем покончил с собой: детали трагедии на Черниговщине

На Черниговщине произошла страшная трагедия. Бывший муж жестоко расправился с 25-летней Анной Ковальчук, матерью его двоих детей. Он убил ее прямо на глазах у трехлетнего сына, а вскоре покончил с собой. Мужчина не выдержал, что женщина решила начать новую счастливую жизнь, пока он отбывал срок за решеткой.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Жители села Вересочь Куликовского района до сих пор не могут прийти в себя. Скоро уже будет 40 дней, как 35-летний Руслан Гавриленко убил свою бывшую супругу, но события того рокового дня продолжают обсуждать.

Совместная жизнь Анны и Руслана не сложилась с самого начала. Муж нигде не работал, но его родители – люди относительно благополучные, даже купили супругам дом в Жуковке. Сам мужчина был не чист на руку, его дважды ловили на воровстве, столько же раз от отбывал срок в тюрьме.

Видео дня

В местном сельсовете OBOZREVATEL рассказали, что мужчина вернулся домой только в мае. Но к тому моменту Анна уже оформила с ним развод и с двумя детьми переехала в Вересочь. У женщины появился новый гражданский муж Сергей, они купили дом и стали вести хозяйство. У пары все было хорошо, видимо, это очень раздражало бывшего мужа Анны.

"Соседи говорят, что Руслан следил за ней, знал, что нового мужа в то утро не будет дома, он уехал на работу. Аня отвела старшую дочку в школу, девочка только пошла в 1-й класс. Дома оставался Илья, ему всего три годика. Аня вернулась, а после этого в дом ворвался ее бывший муж Руслан. Что там происходило, даже не хочу обсуждать. Но он на глазах у младшего сына задушил ее шнуром от телефона", – говорит OBOZREVATEL местная жительница Ирина.

Руслан сообщил своей сестре, что убил Анну, и попросил, чтобы их похоронили в одной могиле. Затем родные примчались к дому в Жуковке, где он жил, и увидели ужасную картину – мужчина повесился на кухне.

Теперь гражданский муж Анны оформляет опеку над детьми. Мужчина решил, что не отдаст малышей в интернат.

"Хотя своей семьи у него до Ани не было, но воспитывать двух детей он не боится. Да и куда их девать. Аня росла в многодетной семье. Ее родители тоже в разводе, младший брат еще в школу ходит, мама не работает, денег там нет. Разве что присмотреть за внуками она может, а растить – нет", – говорят в сельсовете.

С младшим сыном Ильей, который стал свидетелем жестокого убийства, первое время работали психологи и воспитатели. Сейчас из-за карантина они со старшей сестричкой находятся дома. По словам соседей, дети в порядке, однако любое напоминание о маме может их травмировать.