На Черкасщине водитель вылетел в кювет и погиб в горящем авто: полиция раскрыла детали аварии. Фото

В Черкасской области 29-летний мужчина погиб в собственном горящем авто. Перед этим автомобиль съехал с дороги и загорелся.

Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 27 мая возле села Деньги Золотоношского района. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции, публикуя фото с места происшествия.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Dodge Dart не справился с управлением и съехал в кювет. Транспортное средство перевернулось, а затем вспыхнуло.

Спасатели ликвидировали возгорание. К сожалению, водитель автомобиля сгорел заживо в салоне.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

Продолжаются следственные действия. Процессуальное руководство досудебного расследования осуществляет Золотоношская окружная прокуратура.

Как сообщал OBOZ.UA, на Днепропетровщине в результате столкновения легковушки и грузовика сгорели заживо два человека. Авария произошла 23 мая на трассе под Пятихатками Каменского района.

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