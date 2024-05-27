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На Черкасщине водитель вылетел в кювет и погиб в горящем авто: полиция раскрыла детали аварии. Фото

Марина Лисничук
Расследования
1 минута
2,8 т.
На Черкасщине водитель вылетел в кювет и погиб в горящем авто: полиция раскрыла детали аварии. Фото

В Черкасской области 29-летний мужчина погиб в собственном горящем авто. Перед этим автомобиль съехал с дороги и загорелся.

Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 27 мая возле села Деньги Золотоношского района. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции, публикуя фото с места происшествия.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Dodge Dart не справился с управлением и съехал в кювет. Транспортное средство перевернулось, а затем вспыхнуло.

На Черкасщине водитель вылетел в кювет и погиб в горящем авто: полиция раскрыла детали аварии. Фото

Спасатели ликвидировали возгорание. К сожалению, водитель автомобиля сгорел заживо в салоне.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

На Черкасщине водитель вылетел в кювет и погиб в горящем авто: полиция раскрыла детали аварии. Фото

Продолжаются следственные действия. Процессуальное руководство досудебного расследования осуществляет Золотоношская окружная прокуратура.

Как сообщал OBOZ.UA, на Днепропетровщине в результате столкновения легковушки и грузовика сгорели заживо два человека. Авария произошла 23 мая на трассе под Пятихатками Каменского района.

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