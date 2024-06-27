На Черкасщине простились с 10-летней девочкой, которая была убита в доме культуры. Фото

В городе Шпола на Черкасщине 25 июня простились с 10-летней Анной Лозовой, которая стала жертвой насильника. Злоумышленник совершил насильственные действия в отношении ребенка в помещении бывшего дома культуры, а затем задушил.

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Об этом сообщают местные издания. Траурная процессия прошла по городским улицам, люди выходили к дороге из домов, магазинов, организаций, чтобы попрощаться с девочкой.

Анна училась в 4-Б классе местного лицея №1. Она была положительным ребенком, посещала кружки. Особое внимание уделяла природе – животным, растениям, поэтому ходила на кружок юных естествоиспытателей.

"В классе всегда активная, старательная девочка, со всеми дружила, не имела конфликтов. Классные вазоны – это была ее зона ответственности. Она за ними ухаживала и поливала", – вспоминала классная руководительница.

У девочки остались родители, старший брат и сестра. Похоронили Анну Лозовую в Шполе на городском кладбище по улице Добровольцев.

Напомним, что 21 июня мама 10-летней девочки обратилась в полицию, сообщив об исчезновении дочери: она ушла в местный магазин и долгое время не возвращалась домой. На следующий день ребенка нашли мертвым.

Правоохранителям удалось установить, что к возвращавшейся из магазина домой девочке подошел незнакомый мужчина и предложил ей пойти вместе к бывшему дому культуры. В помещении, где никого не было, злоумышленник совершил в отношении нее насильственные действия, в результате которых она умерла. А чтобы скрыть преступление насильник пытался скрыть тело жертвы.

В убийстве Анны Лозовой подозревают одного из работников культуры – 33-летнего жителя Ватутино, участника шполянской любительской музыкальной группы. Местные издания называли имя предполагаемого насильника, но официально это не подтверждено. В то же время суд уже избрал злоумышленнику меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 марта в селе Красная Слобода на Черкасщине простились с 23-летней Еленой Козий, которая при странных обстоятельствах погибла в частично признанном государстве Косово. За границей девушку нашли мертвой посреди трассы, правоохранители говорили, что она стала жертвой аварии.

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