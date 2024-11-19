На Черкасщине отправили за решетку мать несовершеннолетнего водителя, сбившего насмерть 9-летнего мальчика

В Черкасской области к 2,8 года лишения свободы осудили женщину, которая допускала к управлению транспортным средством своего несовершеннолетнего сына. Одна из поездок 17-летнего парня окончилась смертью на дороге девятилетнего ребенка.

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В суде обвиняемая вину не признала, сообщила Черкасская областная прокуратура. Известно, что авария произошла в городе Шпола днем 5 ноября 2023 года: автомобиль сбил на дороге двоих детей.

По данным местных СМИ, это были 11-летняя девочка и девятилетний мальчик – сестра с братиком, которые ехали к репетитору на велосипедах, когда в них влетел автомобиль.

Медики, прибывшие на место аварии через четыре минуты после получения вызова, констатировали смерть мальчика. У пострадавшей девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом правого коленного сустава. Ее доставили в Шполянскую многопрофильную больницу.

Из авто, за рулем которого находился 17-летний парень, никто не пострадал. Уголовное дело было открыто против его матери – по факту нарушения эксплуатации транспортного средства, повлекшего смерть потерпевшего (ст. 287 УК Украины).

На суде прокурор доказал, что начиная с июня 2020-го по ноябрь 2023 года обвиняемая, будучи владельцем автомобиля марки Honda Civic и ответственным за его эксплуатацию лицом, добровольно и систематически разрешала управление принадлежащим ей легковым автомобилем несовершеннолетнему сыну. Хотя она достоверно знала об отсутствии у него водительского удостоверения и, соответственно, права на такое управление.

При публичном обвинении прокурора отдела защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию Черкасской областной прокуратуры эта женщина была признана виновной в совершении преступления по ст. 287 УК Украины.

"Ей назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с ответственностью за техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств, сроком на два года", – отметили в прокуратуре Черкасщины.

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