На Черкасчине столкнулись два авто: в ДТП погиб мужчина, травмирована 8-летняя девочка

Возле села Николаевка Черкасского района в субботу, 1 января произошло смертельное ДТП. Вследствие столкновения автомобилей "Славута" и "ВАЗ" погиб мужчина.

Еще четыре человека, включая ребенка, с травмами были госпитализированы. Об этом "Суспільному" сообщила пресс-секретарь центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Ирина Назарок.

По ее словам, ДТП произошло около 16:00. На месте аварии работали три бригады экстренной медицинской помощи. Четырех пострадавших госпитализировали в Смелянскую районную больницу.

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Вследствие аварии, по предварительным данным, травмы получили 8-летняя девочка – у нее закрытая черепно-мозговая травма, 30-летняя женщина (травма руки), 30-летний мужчина (ушиб голени и бедра), а также 54-летний мужчина (ушиб позвоночника, грудной клетки и бедра).

Погибшего мужчину из поврежденного автомобиля деблокировали сотрудники ГосЧС. Все обстоятельства аварии на данный момент выясняют правоохранители.

По данным за ноябрь 2021 года, чаще всего дорожные аварии происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости – 6 тысяч 756 и 3 тысячи 519 ДТП соответственно. Еще более 3 тысяч ДТП произошли по причине несоблюдения дистанции, около 1,2 тысячи – из-за нарушения правил пересечения перекрестка. 451 авария произошла из-за "пьяного" вождения.

Как писал OBOZREVATEL, 1 января в Киеве произошла авария с участием четырех автомобилей. На улице Раисы Окипной Audi на высокой скорости влетела на парковку и протаранила три других машины.