На Черкасчине столкнулись два авто: в ДТП погиб мужчина, травмирована 8-летняя девочка

Анна Паскевич
Расследования
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ДТП на Черкасчине

Возле села Николаевка Черкасского района в субботу, 1 января произошло смертельное ДТП. Вследствие столкновения автомобилей "Славута" и "ВАЗ" погиб мужчина.

Еще четыре человека, включая ребенка, с травмами были госпитализированы. Об этом "Суспільному" сообщила пресс-секретарь центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Ирина Назарок.

По ее словам, ДТП произошло около 16:00. На месте аварии работали три бригады экстренной медицинской помощи. Четырех пострадавших госпитализировали в Смелянскую районную больницу.

Вследствие столкновения автомобилей "Славута" и "ВАЗ" погиб мужчина
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Вследствие аварии, по предварительным данным, травмы получили 8-летняя девочка – у нее закрытая черепно-мозговая травма, 30-летняя женщина (травма руки), 30-летний мужчина (ушиб голени и бедра), а также 54-летний мужчина (ушиб позвоночника, грудной клетки и бедра).

Погибшего мужчину из поврежденного автомобиля деблокировали сотрудники ГосЧС. Все обстоятельства аварии на данный момент выясняют правоохранители.

Авария произошла возле села Николаевка Черкасского района

По данным за ноябрь 2021 года, чаще всего дорожные аварии происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости – 6 тысяч 756 и 3 тысячи 519 ДТП соответственно. Еще более 3 тысяч ДТП произошли по причине несоблюдения дистанции, около 1,2 тысячи – из-за нарушения правил пересечения перекрестка. 451 авария произошла из-за "пьяного" вождения.

Статистика ДТП в Украине в ноябре 2021 года
Статистика ДТП в Украине

Как писал OBOZREVATEL, 1 января в Киеве произошла авария с участием четырех автомобилей. На улице Раисы Окипной Audi на высокой скорости влетела на парковку и протаранила три других машины.

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