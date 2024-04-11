На Черкасчине 26-летний водитель не справился с управлением и слетел в водоем: он умер в больнице. Фото

В селе Терешки Черкасской вечером 10 апреля легковой автомобиль влетел в дерево и упал в водоем. В результате ДТП 26-летний водитель скончался в больнице.

Как сообщили в Главном управлении полиции Черкасской области, авария произошла около 19:00 в Звенигородском районе области. На месте работали следователи полиции Звенигородщины.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля, двигаясь по улице Центральной в Терешках, не справился с управлением, въехал в дерево, после чего машина взлетела в воду.

Авто из пруда достали с помощью тяжелой техники.

26-летний водитель, получивший тяжелые травмы, госпитализирован в реанимацию Шполянской больницы, где он скончался.

По факту ДТП внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего).

Как сообщал OBOZ.UA, в Новоселовке на Днепропетровщине 9 апреля произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла. Погибла 19-летняя девушка, 19-летнего водителя госпитализировали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!