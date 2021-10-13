На Буковине в карете "скорой" умер иностранец: его не смогли принять две больницы
В городе Сторожинец в Черновицкой область умер гражданин Италии, которому было 72 года. Смерть наступила в карете "скорой".
Трагедия произошла в среду, 13 октября, после того, как пациента не смогли принять два медицинских учреждения из-за отсутствия мест, рассказал Владимир Еленев – директор Черновицкого центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, передает буковинское издание molbuk.ua.
По его словам, смерть итальянца не связана с коронавирусной болезнью. Однако от чего именно он умер врач не уточнил. Известно только то, что гражданин Италии вызвал "скорую" утром 13 октября.
Как рассказал Еленев, сначала его должны были госпитализировать в Сторожинецкую больницу, однако руководство учреждения заявило, что в реанимации нет свободных мест для пациентов, которые не болеют коронавирусом.
Свободных мест также не нашлось и в областной больнице – все реанимационные места в медучреждении были заняты пациентами.
Отмечается, что итальянец скончался по дороге к третьему медучреждению – больнице скорой медицинской помощи в Черновцах.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах при странных обстоятельствах умер студент из Индии. Его тело нашли посреди улицы. Признаков насильственной смерти не обнаружили.