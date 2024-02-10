На Буковине разоблачили масштабную контрабанду сигарет в ЕС: журналист рассказал, кто может стоять за схемой. Фото и видео

На Буковине разоблачена контрабанда сигарет, которые перевозились в Европу в цистернах из-под горючего. За два дня были пресечены две попытки нелегального перемещения табачных изделий без акцизных марок, обе полностью одинаковые.

Об этом рассказали украинские таможенники и Госбюро расследований. "В схеме могут фигурировать работники правоохранительных органов", – предупредили в ГБР.

Нелегальная схема контрабанды сигарет из Украины в Румынию действовала с июля 2023 года. "Контрабанду дельцы прятали в цистерне для горючего. Нагруженные табаком фуры проходили пункт таможенного контроля, как пустые, а возвращались в Украину с горючим", – рассказали в Бюро.

7 февраля таможенники заблокировали на КПП "Красноильск - Викову де Сус" перевозку 130 ящиков сигарет, общая рыночная стоимость которых превышает 4 млн 550 тыс. грн. Там же 9 февраля в газовой автоцистерне обнаружили табачные изделия уже на 11 млн 975 тыс. гривен – 167 500 пачек "Марбле" и "Мальборо".

Журналист Евгений Плинский считает, что схему прикрывали чиновники и это был "системный канал", потому что после обнаружения сигарет в первой фуре "вторая едет и не боится задержания".

В ГБР поставщиком сигарет названо "одно из столичных предприятий". Плинский утверждает, что производителем является табачная фабрика ООО "Украинское табачное производство" из Гощи в Ровенской области. "Это неуловимая фабрика, контроль над нею приписывают экс-владельцу донецкой табачной фабрики "Хаммадей" Владиславу Гельзину", – говорит журналист.

По его данным, фабрика "имеет статус кочевой", потому что "постоянно маневрирует между разными областями и регионами", и сейчас якобы "с колес работает в Тернопольской области", а ранее найденная партия сигарет в цистернах ехала из Винницкой.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники совместно с таможенниками разоблачили жителя Киева, который пытался ввезти в Украину из Польши более 14 тонн одежды известных бредней под видом подержанных вещей. Примерная стоимость товара составляет 20 миллионов гривен.