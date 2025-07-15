На Буковине пропавшего 15-летнего парня нашли мертвым на территории завода

На Буковине нашли мертвым 15-летнего парня, которого разыскивали 10 дней. Тело Порубаного Владислава, с травмами характерными после падения с высоты, обнаружили на территории завода.

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Об этом сообщили 15 июля в ГУ НП Черновицкой области. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины смерти ребенка.

"Вчера, 14 июля, на территории неработающего предприятия в Вижнице было обнаружено тело 15-летнего местного жителя, которого с 4 июля разыскивали правоохранители", – говорится в сообщении.

К поискам Владислава были привлечены сотрудники структурных и территориальных подразделений полиции Черновицкой области, нацгвардейцы, кинологи, спасатели, лесоводы, волонтеры и неравнодушные граждане. Также были ориентированы правоохранители из других регионов и общественность.

"Правоохранители призывают неравнодушных граждан помочь в поисках 15-летнего Порубаного Владислава Васильевича, который вчера, 4 июля, ушел из дома и до сих пор не вернулся. Приметы разыскиваемого: худощавого телосложения, рост 177 см, волосы темные, глаза карие. На момент исчезновения был одет в белые шорты, белую футболку и белые кроссовки", – отмечалось в сообщении опубликованном 5 июля.

В результате масштабной поисковой операции тело пропавшего юноши нашли возле металлической конструкции двухбалочного козлового крана на территории заброшенного предприятия в Вижнице.

Для установления точной причины смерти тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 4 июля в Италии пропала 18-летняя студентка из Украины Мария Бугаева, которая вместе с однокурсниками из Братиславского университета проходила стажировку в туристическом селе Каровиньо. В своей комнате она оставила паспорт и мобильный телефон.

8 июля тело Марии Бугаевой обнаружили в Апулии. Студентку из Украины нашли повешенной примерно в километре от туристического села, где она работала.

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