На Буковине подросток пошел с отцом стрелять в лес и погиб: детали ЧП

В воскресенье, 9 июля, в Главное управлению национальной полиции Черновицкой области пришло сообщение от медицинского персонала о поступлении в больницу жителя села Замостье с огнестрельным ранением. К сожалению, в результате полученных травм, мальчик скончался.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Черновицкой области. Полицейские Буковины ведут расследование по обстоятельствам смертельного ранения 13-летнего мальчика. Происшествие было классифицировано как убийство по неосторожности. В рамках расследования будет установлено все подробности этого трагического события.

С целью разъяснения обстоятельств случившейся трагедии, на место происшествия отправились высокопоставленные представители областного управления Национальной полиции и окружной прокуратуры Вижницы. В составе группы были следователи, оперативники, криминалисты и сотрудники следственно-оперативной группы районного отдела полиции Вижницкого района.

Прибыв на указанном месте, правоохранительные органы предварительно установили следующие обстоятельства: в тот день 48-летний мужчина из села Замостье находился дома вместе со своими двумя сыновьями - 13-летним и 9-летним. Примерно в 20 часов дети попросили отца научить их стрелять. Отец взял ружье, снабженное патронами, и вместе со своими сыновьями отправился в лес, который находился неподалеку от их дома. Там мужчина зарядил оружие и отошел от находившихся позади него детей. В это время ружье соскользнуло с его плеча и упало на землю, что привело к выстрелу и ранению 13-летнего мальчика.

Отец доставил своего сына в больницу, где медики подтвердили его смерть. Полицейские забрали тело погибшего и отправили его на судебно-медицинскую экспертизу.

Сотрудники полиции изъяли гладкоствольное охотничье ружье с места происшествия. Оружие было направлено на исследование в Черновицкий научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Украины.

Также правоохранители выяснили, что все разрешительные документы на доспехи у отца были.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 119 (Убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства трагического события.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в убийстве собственного отца. Якобы во время очередного конфликта злоумышленник ножом дважды ударил родственника в шею.

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