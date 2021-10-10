На Буковине мужчина пошел в лес искать исторические ценности, но подорвался на мине

В Черновицкой области мужчина отправился в лес, искать исторические ценности. В своих поисках он обнаружил старый артиллерийский снаряд и подорвался на нем.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ в регионе, ЧП произошло 9 октября около села Добриновцы. Погибшим оказался 53-летний мужчина из города Ривне. О происшествии в полицию сообщил 48-летний мужчина, который знал погибшего.

На месте работала следственно-оперативная группа отделения полиции №3 Черновицкого районного управления полиции.

Видео дня

Начато уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) с отметкой "Несчастный случай" Уголовного кодекса Украины. На данный момент досудебное расследование продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове мужчина бросил гранату в квартиру бывшей жены, а позже сам подорвался на гранате. Ранее в Харькове мужчина стал угрожать правоохранителям взорвать гранату, когда они пришли в его дом с обыском.

В селе Хоросно в Пустомытовском районе на Львовщине местный житель, бывший участник АТО подорвался на боевой гранате и погиб на месте до приезда медиков.

На Донбассе подросток 2004 года рождения получил серьезные травмы при попытке распилить взрывоопасный предмет.