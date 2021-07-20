На Буковине мужчина поджег дом со своей 4-летней племянницей. Фото

В селе Клишковцы мужчина поджег дом, в котором на тот момент находилась его четырехлетняя племянница. Матери удалось вынести ребенка из горящего здания.

Об этом сообщается на сайте ГУ НП в Черновицкой области. 23-летнего поджигателя уже задержали и объявили ему подозрение (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Как выяснилось, брат и сестра поссорились из-за наследства их отца. В разгар конфликта мужчина схватил емкость с горючим и стал угрожать поджечь дом. Женщина попыталась препятствовать этому, но он ударил ее канистрой.

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Женщина вышла на улицу, чтобы вызвать правоохранителей, а когда вернулась, увидела, как ее брат облил помещение горючим и поджег, а затем скрылся с места происшествия.

Мать схватила ребенка и выбежала на улицу. Женщина получила незначительные ожоги тела, но от госпитализации отказалась.

Правоохранители задержали поджигателя, который скрывался по соседству. Ему сообщено о подозрении по части 2 статьи 15 (покушение на преступление) и по пункту 2 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) УК.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге задержали парня, которого подозревают в поджоге беременной девушки. Пострадавшая тогда выжила и была госпитализирована.