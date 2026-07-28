На Буковине мужчина открыл огонь из ружья по сотрудникам правоохранительных органов: начата специальная полицейская операция

На Буковине 54-летний мужчина во время проведения следственных действий открыл огонь из охотничьего ружья по полицейским. В результате перестрелки двое правоохранителей получили ранения.

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Для задержания вооруженного беглеца в Черновицкой области объявлена специальная полицейская операция. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Что известно

Как стало известно, инцидент произошел утром 28 июля в с. Ижовцы. Правоохранители прибыли в дом 54-летнего жителя Черновицкого района, чтобы провести следственные действия в рамках уголовного производства по факту незаконного обращения с оружием (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Во время проведения процессуальных мероприятий мужчина внезапно открыл огонь из охотничьего ружья по полицейским, после чего скрылся в сторону лесного массива.

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В результате перестрелки двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, им оказывается вся необходимая помощь.

"Для установления местонахождения и задержания вооруженного правонарушителя на территории области начата специальная полицейская операция. К поисковым мероприятиям привлечены необходимые силы и средства полиции", – говорится в сообщении.

Правоохранители призвали граждан, располагающих какой-либо информацией о возможном местонахождении стрелка, немедленно сообщить по спецлинии 102 или в дежурную часть отделения полиции №1 (г. Сторожинец) по номеру 066-511-13-49.

В то же время в полиции предостерегли от попыток самостоятельно задержать вооруженного мужчину из-за угрозы жизни и безопасности гражданских лиц.

Напомним, 24 июля в Ужгороде правоохранители начали специальную операцию после поступления сообщения о стрельбе на территории Шахтинского леса. Благодаря слаженным действиям полицейских виновный был задержан. Подозреваемый находится в следственном изоляторе, продолжается досудебное расследование.

Как писал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре города. В результате инцидента был ранен 18-летний парень.

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