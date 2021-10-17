На Буковине авто влетело в грузовик: два человека погибли. Фото
В субботу вечером, 16 октября, у села Иванковцы Черновицкой области водитель автомобиля марки Mazda, не справившись с управлением, совершил наезд на припаркованный у обочины КАМАЗ. От полученных травм он вместе с пассажиром погибли на месте.
Об это сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции. Правоохранители проверяют все версии возможных причин смертельной аварии.
Оба погибших – жители одного села, водителю было 48 лет, пассажиру – 38. Спасатели были вынуждены доставать их тела с помощью специального оборудования, поскольку машина от удара была буквально покорежена.
Сотрудники полиции возбудили уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, что повлекло смерть двух и более человек). На месте аварии работали следователи и криминалисты.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Закарпатье произошло жуткое ДТП, в котором буквально заживо сгорели четыре человека.