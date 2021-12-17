"Мы выжили чудом!" Таксист-иностранец без водительских прав устроил ДТП в Харькове

На Белгородском шоссе в Харькове произошла авария, в которой пострадали два человека. Оказалось, что водитель брендированного автомобиля "таксовал" без прав: их у него якобы забрали после предыдущего ДТП.

Подробнее о ситуации читайте в материале OBOZREVATEL.

ДТП произошло утром 16 декабря на перекрестке Белгородского шоссе и улицы Кабанова дача. По предварительной информации, водитель Volkswagen Jetta не предоставил преимущество на дороге автомобилю КІА Optima и совершил столкновение.

В результате аварии пострадала водитель KIA – девушка получила сотрясение мозга, а из Volkswagen, разбив стекло, и вовсе вылетел пассажир такси.

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Евгения Остапова написала на своей странице в Facebook: "Моя машина уничтожена. И я не говорю про ужас, проносящийся в голове, пока от лобового удара меня кружило и било внутри салона, и про мое состояние сейчас. Благодарна чему-то свыше, уберегшему от самого страшного. Я и пассажир такси, вылетевший в окно от удара в столб, уехали на скорой".

Также она сообщила, что на место ДТП приезжали владельцы Volkswagen Jetta и сказали, что "авто наше, мы не такси, мы стройками занимаемся, он (водитель. – Ред.) сам авто взял, и чем занимается – не знаем".

В комментарии OBOZREVATEL Евгения рассказала, что в сравнении с тем, что могло произойти, она и второй пострадавший парень родились в рубашке: "Мы выжили чудом! У меня сотрясение, но я уже дома, а мальчик в больнице: он весь посечен осколками, не поднималась рука".

Сергей, который был пассажиром такси, сейчас лежит в больнице: у него многочисленные ушибы – в том числе почки. Разбита голова.

Пострадавший рассказал OBOZREVATEL, что он вызвал такси через приложение BOLT: "На вид водителю до 30 лет. Он толком не разговаривал ни на украинском, ни на русском – знает максимум пару фраз. Мне он сразу показался странным: обычно когда водитель подъезжает забирать клиента, то не позволяет себе курить в салоне, а этот подлетел неаккуратно, с сигаретой в зубах. Но мне очень нужно было ехать по делам. Сел в авто, мы проехали 200 метров – и Volkswagen выскочил из-за грузовика".

По мнению пассажира, водитель не оценил ситуацию на дороге, был каким-то заторможенным. "Он действительно странно себя вел: выехал на дорогу, хотя там ехала Евгения, и рванул".

Парень успел сгруппироваться перед ударом и закрыть руками голову. После этого от столкновения разбил головой стекло и вылетел из машины на 15 метров.

"Удача меня не оставила. 10 сантиметров левее – и я бы был размазан на столбе", – считает Сергей. Сразу подбежали очевидцы аварии, помогли. Они же вызвали скорую помощь, а пострадавший пассажир такси – полицию.

На месте ДТП пострадавшие услышали, что полицейские обсуждали, будто водитель такси ехал без прав. В сервисе BOLT он был подписан как Акмират, однако, как сообщил источник OBOZREVATEL, настоящее имя водителя Эзиз Ярашев.

"Ему 23 года. Парень – гражданин Туркменистана. Летом 2021 года, он уже совершал ДТП в Харькове. Та авария произошла на перекрестке улиц Пушкинской и Веснина около 6 часов утра.

Патрульная полиция направила материалы в суд. В сентябре Киевский районный суд Харькова вынес решение по этому делу и признал иностранца виновным в административном правонарушении.

"Водитель HYUNDAI SONATA не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и совершил наезд на трамвайную колею. При ДТП транспортные средства получили механические повреждения с материальным ущербом", – говорится в решении.

В итоге суд наложил на иностранца штраф. Однако, судя по всему, Ярашев его не оплатил и, соответственно, не забрал права в полиции – продолжил ездить без них.

Всего иностранец должен был 850 грн штрафа и 454 грн судебного сбора.

В компании BOLT, куда обратились журналисты OBOZREVATEL, отказались комментировать ситуацию. Никаких контактов для СМИ оператор колл-центра предоставить не смог: разве что предложил обратиться по электронной почте.

Оператор сказал, что "мы просто регистрируем водителей, помогаем им". То есть, по факту, позиция компании – снять с себя какую-либо ответственность. Мол, это ведь не служба такси.

Так что заказывая автомобиль, любой клиент имеет шанс "прокатиться" с водителем, у которого даже нет прав и который не разговаривает на языке страны, в которой живет, а также может быть пьяным или "под веществами".

За 11 месяцев 2021 года в Украине уже произошло 170 972 дорожно-транспортных происшествия.

В результате аварий погибли 2926 человек, травмированы 27 296. С каждым днем ситуация становится тревожнее.