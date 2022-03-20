'Мы вырастили сынов, чтобы они стали пушечным мясом!' Комитет солдатских матерей РФ показал правдивый ролик о войне в Украине

Комитет солдатских матерей России выступил против участия солдат-срочников армии РФ в войне в Украине. Эта организация выпустила мощный видеоролик, показывающий правду о том, что ожидает оккупантов на украинской земле.

И какими часть из них уже вернулись к своим матерям. Видео на своем Телеграм-канале опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Комитет солдатских матерей России заказал видеоролик о призыве юношей-срочников в армию России с призывом: НЕТ ВОЙНЕ! Прошу всех его распространять в РФ! Это должен видеть каждый россиянин! Это важно!" - написал Геращенко.

Видео начинается с кадров счастливого материнства. Улыбающихся младенцев сменяют дети, делающие первые шаги, школьники, подростки, юноши. После показывают молодых парней в военной форме. Но потом умиротворяющая музыка и светлый видеоряд сменяют кадры изувеченных тел российских солдат, отправившихся воевать в Украину и погибших там позорной смертью оккупантов.

Видео дня

"Мы вырастили лучших сынов России. Для того, чтобы они стали "пушечным мясом" в Украине", - звучит закадровый текст на моменте резкой смены тональности ролика.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия из-за больших потерь хочет бросить в войну против Украины несовершеннолетних. Такие данные появились в распоряжении украинской разведки.

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